В Европе заявили, что устали от Украины

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд возложила надежды на новое руководство Украины Фото: официальный сайт президента Эстонии president.ee

Европейские государства устали от Украины, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее словам, больше всего Европу утомила коррумпированность киевских властей.

В интервью изданию «Европейская правда» Кальюлайд заметила, что Евросоюз много лет помогает Украине, однако пока не наблюдает результатов. «Причина усталости — в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — приводят argumenti.ru слова политика.

По мнению президента, фундамент для работы был заложен предыдущими украинскими руководителями. Теперь, полагает Кальюлайд, Киев должен показать, что развитие пойдет быстрее.

В марте депутат Верховной рады Юрий Бойко также заявлял, что Европа устала от Украины. По словам парламентария, членам ЕС надоели украинские реформы и неверно выбранный политический путь.