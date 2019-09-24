Коммуналку югорского города готовят к передаче «Газпрому» из-за огромных долгов

Без газа котельные Пыть-Яха не смогут обогревать город Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Пыть-Яха (ХМАО) прорабатывает модель передачи коммунальных активов структурам «Газпрома» в концессию, чтобы решить вопрос с задолженностью за поставки газа почти в 200 млн рублей. Об этом «URA.RU» сообщил глава города Александр Морозов.

«Долги складывались годами, может, даже десятилетиями. Сейчас мы прорабатываем модель погашения задолженности. Она предполагает выход из кризиса в течение полутора лет. Это предложение включает в себя передачу трех систем управления городского хозяйства в концессию структурам „Газпрома“», — заявил корреспонденту «URA.RU» Морозов. Раскрыть подробности глава Пыть-Яха отказался, поскольку соглашение еще находится в разработке.

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что для Пыть-Яха долги за газ перед компанией «Газпром межрегионгаз Север» представляют собой большие проблемы. «В мэрию от монополиста пришло письмо, что если ситуация с долгами никак не будет решаться, то в 2020 году „Газпром“ откажется от поставок. А без газа котельные не смогут отапливать город», — сообщил инсайдер. Он также подтвердил, что мэрия Пыть-Яха прорабатывает модель концессионного соглашения по передаче водо- и теплоснабжения и канализации одной из «дочек» Газпрома.

Региональный директор по ЯНАО и ХМАО «Газпром северрегионгаз Север» Дмитрий Кондрашев не смог прокомментировать журналисту агентства ситуацию, сославшись на занятость.