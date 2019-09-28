Генерал ФСБ, на которого жаловались Путину, обвинил судей в связях с криминалом

На столичных судей пожаловались в прокуратуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором указал на возможное содействие столичных судей юристу Кантемиру Карамзину, которого подозревают в рейдерских захватах.

В обращении Дорофеев указывает, что ФСБ обладает информацией о возможном содействии представителей Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают Карамзина, пишет РБК. Согласно данным генерал-полковника ФСБ, Карамзин дружит с несколькими судьями и руководителями суда.

О тесных связях юриста с членами Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, также свидетельствуют положительные решения судей в отношении Карамзина по делам о мошенничестве. Глава столичного УФСБ указал, что благодаря друзьям юрист, находящийся сейчас в СИЗО, вскоре может выйти на свободу. Адвокаты Карамзина заявили журналистам, что отрицают все обвинения.

Кантемира Карамзина арестовали в апреле по обвинению в покушении на мошенничество. Он находится в следственном изоляторе под Сергиевым Посадом. В июне юрист записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, попросив защитить его от незаконного преследования со стороны Дорофеева.