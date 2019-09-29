Телеведущий Соловьев высказался об опросе по храму Святой Екатерины

Владимир Соловьев полагает, что даже проведение опроса не сможет разрешить конфликт в столице Урала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Телеведущий Владимир Соловьев полагает, что предстоящий опрос по новому месту для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге не положит конец противостоянию, развернувшемся в городе.

«Не будет завершения конфликта. Потому что, всегда найдутся те, кто будет недоволен и попытается словить определенный хайп на этой теме. Поэтому ситуация далека от завершения. Могу рассказать анекдот, который прекрасно характеризует эту ситуацию. Мама подарила сыну два галстука. Через два дня он надевает один из них и приходит к ней в гости. Мама открывает дверь, смотрит на него и говорит: — Так и знала, что второй галстук тебе не понравился. Так и тут — всегда найдутся люди, которые продолжат раскачивать эту тему», — сообщил журналист изданию «КП — Екатеринбург».

Ранее сообщалось, что Соловьев приехал в Екатеринбург в сквер у Театра драмы, из-за протестов в котором назвал столицу Урала «городом бесов». В своем telegram-канале журналист рассказал, что так и не смог найти в сквере ни одного беса. «Бесов не обнаружено. Значит, разогнал», — пошутил Соловьев, приложив к посту фотографии из Екатеринбурга. На данный момент телеведущий уже покинул уральскую столицу.

Несогласованные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге проходили с 13 по 19 мая. Президент России Владимир Путин предложил городским властям провести опрос местных жителей. Мнение горожан узнают 13 октября. В бюллетень будут включены две потенциальные площадки: участок под Приборостроительным заводом и территория за Макаровским мостом.