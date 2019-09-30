В столице Урала в ночь на 30 сентября столкнулись 2 автомобиля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошла серьезная автоавария, в которой пострадало не менее пяти человек. Сейчас на месте ДТП работают спасатели, несколько бригад скорой помощи и реанимация.

«По словам очевидцев, столкнулись два автомобиля: Range Rover и Daewoo Nexia. Оба автомобиля слетели с дороги», — пишет портал e1. Авария произошло неподалеку от офиса компании «Сима Ленд».

Троих пострадавших в данном ДТП отвезли в екатеринбургскую ЦГБ №24. По предварительным данным, тяжелее всего состояние водителя Nexia — у него очень много переломов. У его пассажирок тоже травмы, переломы и ушибы. Тем не менее, по информации журналистов, пострадавшим в аварии сильно повезло, так как машина скорой помощи проезжала рядом вскоре после ДТП (в связи с этим им довольно быстро начали оказывать помощь).