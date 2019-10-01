Сотрудник челябинского завода покончил с собой в первый день после отпуска

Раненного работника обнаружили его коллеги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудник завода «ЭТЕРНО», который входит в группу «ЧТПЗ», покончил с собой. Трагедия произошла в его первый рабочий день после отпуска.

Как рассказал «URA.RU» источник на предприятии, погибший молодой человек работал оператором станков управления с ЧПУ на предприятии около двух лет. Погибший был ответственным сотрудником, однако мало общался с коллегами и был замкнутым. Открытых конфликтов с другими работниками и руководством у него не было. «Около недели назад молодому человеку назначили антидепрессанты», — добавил источник.

«В данный момент проводится выяснение обстоятельств произошедшего. По предварительной версии следствия, речь идет о суициде», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе компании. Раненого мужчину обнаружили сотрудники ночной смены, они вызвали бригаду скорой помощи и до приезда врачей оказали коллеге экстренную медицинскую помощь, однако пострадавший умер в больнице.

Завод по выпуску штампосварных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов «ЭТЕРНО» запущен в конце 2015 года в Челябинской области. Предприятие работает на площадке Челябинского трубопрокатного завода.