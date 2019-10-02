В Челябинске судят бывшего кандидата в губернаторы

Алексея Севастьянова судят в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинского экс-омбудсмена Севастьянова задержали за мошенничество

Центральный районный суд Челябинска 2 октября возобновляет процесс по уголовному делу бывшего уполномоченного по правам человека в регионе, экс-кандидата в губернаторы Алексея Севастьянова. Как он сообщил корреспонденту «URA.RU», на среду запланирован допрос юриста минсельхоза, как представителя потерпевшей стороны.

«На прошлом заседании уже допрашивали одного представителя потерпевшей стороны. Фактически он сказал, что дело сфальсифицировано», — отметил Севастьянов.

Бывшего омбудсмена обвиняют в попытке обманным путем получить субсидию в три миллиона рублей на развитие фермерского хозяйства. Сам он уверяет, что собирался построить молочную ферму. Но после отказа минсельхоза в выделении субсидии свернул проект.

Накануне передачи материалов уголовного дела в суд Севастьянов заявился на выборы губернатора от партии «Гражданская сила». Выборы выиграл врио главы региона Алексей Текслер, а экс-омбудсмен занял последнее место с результатом в 3,2%.