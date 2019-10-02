01 октября 2019
30 сентября 2019

Губернатор Югры поделилась планами на выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой со спортсменами города. Сургут, портрет, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова День учителя проведет в СургутеФото: Алексей Андронов © URA.RU
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Национальные проекты

Губернатор Югры Наталья Комарова 5 октября приедет в Сургут для поздравления учителей и общения с жителями. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте внешних и общественных связей ХМАО.

Первую половину дня Комарова будет принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню учителя. Ей презентуют проект «Безопасный дом», направленный на формирование навыков безопасного поведения детей в общественных местах. Также она вручит награды особо отличившимся педагогам.

Одним из ключевых событий дня должно стать обсуждение нацпроектов с сургутянами. «Предваряет встречи работа консультационных площадок — здесь жители могут получить ответы на интересующие их вопросы от представителей региональных органов власти. Сами встречи заранее анонсируются в официальном аккаунте главы региона в Instagram, их повестка формируется в том числе с учетом вопросов, поступивших онлайн», — сообщили в депсвязей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что глава ХМАО намерена объехать всю Югру, чтобы обсудить с жителями реализацию национальных проектов в регионе.

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