Губернатор Югры поделилась планами на выходные

Губернатор Югры Наталья Комарова День учителя проведет в Сургуте Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Губернатор Югры Наталья Комарова 5 октября приедет в Сургут для поздравления учителей и общения с жителями. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте внешних и общественных связей ХМАО.

Первую половину дня Комарова будет принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню учителя. Ей презентуют проект «Безопасный дом», направленный на формирование навыков безопасного поведения детей в общественных местах. Также она вручит награды особо отличившимся педагогам.

Одним из ключевых событий дня должно стать обсуждение нацпроектов с сургутянами. «Предваряет встречи работа консультационных площадок — здесь жители могут получить ответы на интересующие их вопросы от представителей региональных органов власти. Сами встречи заранее анонсируются в официальном аккаунте главы региона в Instagram, их повестка формируется в том числе с учетом вопросов, поступивших онлайн», — сообщили в депсвязей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что глава ХМАО намерена объехать всю Югру, чтобы обсудить с жителями реализацию национальных проектов в регионе.