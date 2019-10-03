02 октября 2019

В Екатеринбурге водитель на мусоровозе въехал в отдел полиции. ФОТО

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Повреждены ворота и кирпичный заборФото: паблик Inburg во «Вконтакте»

В столице Урале мусоровоз сломал въезд в отдел полиции №14, расположенный на улице Шефской (микрорайон Эльмаш). Фотографии с места ДТП опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». В результате аварии поврежден кирпичный забор вокруг здания и ворота.

По словам официального представителя свердловской полиции Валерия Горелых, аварию устроил 41-летний местный житель Давыдов, работающий водителем автомобиля для вывоза отходов. «Признаков опьянения у него обнаружено не было, — сообщил пресс-секретарь полицейского главка. — Инспекторы ДПС доставили его в пункт оформления ДТП».

По предположению полицейских, поскольку никакого криминального умысла у водителя не было, скорее всего, дело закончится тем, что предприятию придется компенсировать причиненный ущерб.

Фото: паблик Inburg во «ВКонтакте»

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