Повреждены ворота и кирпичный забор Фото: паблик Inburg во «Вконтакте»

В столице Урале мусоровоз сломал въезд в отдел полиции №14, расположенный на улице Шефской (микрорайон Эльмаш). Фотографии с места ДТП опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». В результате аварии поврежден кирпичный забор вокруг здания и ворота.

По словам официального представителя свердловской полиции Валерия Горелых, аварию устроил 41-летний местный житель Давыдов, работающий водителем автомобиля для вывоза отходов. «Признаков опьянения у него обнаружено не было, — сообщил пресс-секретарь полицейского главка. — Инспекторы ДПС доставили его в пункт оформления ДТП».

По предположению полицейских, поскольку никакого криминального умысла у водителя не было, скорее всего, дело закончится тем, что предприятию придется компенсировать причиненный ущерб.