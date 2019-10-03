Новому руководителю СУ СК РФ по ХМАО предстоит сложная работа в новом для него регионе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу официально возглавил Михаил Мокшин. Соответствующий Указ президента России Владимира Путина опубликован на государственном сайте правовой информации.

Скриншот с сайта pravo.gov.ru

Информацию о назначении, со ссылкой на собственный источники, «URA.RU» опубликовало несколько дней назад. Инсайдер агентства считает, что Мокшин уже в ближайшее столкнется с определенными сложностями. По мнению собеседника, Югра сильно отличается от Камчатского края, где до этого работал силовик. «Наш регион безумно сложный, а также большой и очень разношерстный. Ему предстоит серьезное испытание», — делает прогноз инсайдер.

По мнению источника, сложности будут связаны с тем, что Камчатский край и ХМАО — совершенно разные регионы с экономической, национальной и точки зрения бизнес-интересов. В этих хитросплетениях и предстоит разбираться Мокшину. В СУ СК по ХМАО подтвердили информацию о назначении, внеся соответствующие изменения на своем сайте. По данным агентства, новый главный следователь ХМАО еще не в регионе.