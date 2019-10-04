Мигранта, который набросился на пристава в суде Екатеринбурга, накажут несколько раз

В Чкаловском суде задержан мигрант, набросившийся на судебного пристава. Об этом «URA.RU» сообщили в свердловской Службе судебных приставов. По некотором данным, супружеская пара, пришедшая в суд, повздорила со стражем порядка в суде, после чего повалила его на пол и стали пинать ногами.
«Гражданином совершена попытка противоправных действий в отношении
В отношении задержанного (он оказался мигрантом) составлено несколько протоколов: по части 1 статьи 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава), по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания).
«Также ему грозит уголовная ответственность по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и административное выдворение за пределы РФ в связи с нарушением миграционного законодательства», — отметили в службе судебных приставов.