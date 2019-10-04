03 октября 2019
02 октября 2019

Мигранта, который набросился на пристава в суде Екатеринбурга, накажут несколько раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция Маленкина. Екатеринбург, служба судебных приставов
Ему грозит уголовная и административная ответственность, а также депортация из РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Чкаловском суде задержан мигрант, набросившийся на судебного пристава. Об этом «URA.RU» сообщили в свердловской Службе судебных приставов. По некотором данным, супружеская пара, пришедшая в суд, повздорила со стражем порядка в суде, после чего повалила его на пол и стали пинать ногами.

«Гражданином совершена попытка противоправных действий в отношении судебного пристава в Чкаловском районном суде. Судебным приставом противоправные действия были пресечены», — рассказали агентству в Управлении ФССП по Свердловской области.

В отношении задержанного (он оказался мигрантом) составлено несколько протоколов: по части 1 статьи 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава), по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания).

«Также ему грозит уголовная ответственность по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и административное выдворение за пределы РФ в связи с нарушением миграционного законодательства», — отметили в службе судебных приставов.

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