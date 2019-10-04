Якушев похвалил «тюменскую матрешку» за борьбу с ветхим жильем

В 2019 году в России планируется переселить из ветхого жилья в новое 8,2 тысяч человек Фото: Светлана Лесовская © URA.RU

Глава Минстроя России Владимир Якушев похвалил Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий округ за досрочное закрытие программы переселения граждан из аварийного жилья в 2019 году. Об этом заявил в Уфе на пленарном заседании расширенной стратегической сессии по развитию ЖКХ.

«У нас есть уже субъекты, которые на 100% справились с этой работой. Среди них — <…> Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего 15 регионов по 2019 году досрочно закрыли программу», — приводит его слова ТАСС. Отмечается, что также с ветхим жильем хорошо боролись Республика Башкортостан, Алтайский край, Липецкая, Московская и Мурманская области.

В 2019 году в России планируется по нацпроекту переселить из ветхого жилья в новое 8,2 тысяч человек. На осуществление программы из федерального бюджета было выделено более 35 млрд рублей. До назначения на пост министра строительства и ЖКХ Якушев занимал должность губернатора Тюменской области с ноября 2005 по май 2018 года.