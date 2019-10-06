Актриса Мария Миронова рассекретила пол ребенка и рассказала о муже

Актриса театра и кино, 45-летняя Мария Миронова сообщила пол и имя своего новорожденного ребенка. По словам артистки, ей «дано быть мамой мальчиков».
Миронова до последнего хранила в в тайне рождение малыша, но подписчики в Instagram активно стали поздравлять ее с рождением дочери. «Я получила сотни поздравлений с дочкой, но, видно, дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился сын, имя ему Теодор — дар божий. Фёдор!» — написала актриса в соцсети.
Миронова также развеяла слухи об отце ребенка. Она сообщила, что официально находится замужем за директором по развитию русско-японской компании. которая занимается медицинскими технологиями. «[Его сфера деятельности] не судостроительство и не актерство. Он не японец (во избежание кривотолков), его имя — Андрей», — уточнила актриса.
Мамой Мария Миронова стала второй раз, от первого брака с президентом телевизионного канала World Fashion Channel Russia Игорем Удаловым у нее родился сын Андрей, которому уже 27 лет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Миронова, возможно, встречается с 27-летним екатеринбуржцем, выпускником театрального вуза Андреем Сорокой. Якобы пара официально оформила свои отношения в 2017 году. несмотря на большую разницу в возрасте. Однако Миронова опровергла эту информацию, заявив, что ее муж не артист.