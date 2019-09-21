Актрису Марию Миронову заподозрили в романе с 27-летним екатеринбуржцем

Мария Миронова, возможно, вышла замуж за ровесника собственного сына Фото: «Звезды Инт»

45-летняя актриса Мария Миронова, возможно, встречается с 27-летним екатеринбуржцем Андреем Сорокой. Более того, по неподтвержденной информации, пара уже могла официально узаконить свои отношения в ЗАГСе.

Данные о возможном романе Мироновой с ее более юным коллегой по цеху начали активно распространяться в СМИ и соцсетях несколько дней назад. Так, в одном из сообщений отмечалось, что пара якобы стала встречаться еще в 2016 году. Более того, по слухам, Миронова и Сорока в 2017 году будто бы и вовсе поженились, несмотря на солидную разницу в возрасте (Миронова на 18 лет старше своего предполагаемого возлюбленного).

О самом Андрее Сороке информации в открытом доступе совсем немного. Известно лишь, что в Москву он приехал из Екатеринбурга. В столице он поступил и с успехом закончил театральный вуз. Больших успехов в кино Сорока не достиг, на его счету лишь эпизоды. В театре также каких-либо высот уральцу достигнуть не удалось.

Между тем, сама Мария Миронова отрицает слухи о романе с екатеринбуржцем Андреем Сорокой и утверждает, что давно замужем. Артистка подчеркивает, что ее супруг не имеет никакого отношения к актерской профессии. «Мой муж — не артист! Я уже говорила это. Никто меня не слушает. Я уже давным-давно замужем, мне смешно, это какой-то абсурд», — заявила Миронова изданию «Телепрограмма». Она также отметила, что «смеется над прессой». «Когда сочту нужным сказать — скажу. Пусть пишут, что хотят», — подчеркнула актриса.

Ранее личная жизнь Мироновой не раз становилась предметом обсуждения в прессе. Так, первым мужем актрисы был бизнесмен Игорь Удалов. В 1992 году у них родился сын. Затем Миронова вышла замуж за советника президента РАН Дмитрия Клокова. Потом появилась информация о ее браке с актером Алексеем Макаровым, однако сама артистка категорически отрицала эти сведения.