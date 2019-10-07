06 октября 2019

Соловьев обрушился с критикой на либеральные СМИ, поддержавшие допрос депутата Госдумы в США

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев уверен, что необходимо помогать россиянам, столкнувшимся с проблемами за границей.Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал журналиста и ведущего телеканала «Дождь» Константина Эггерта, который одобрил допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой, устроенный американскими спецслужбами.

Все началось с поста Эггерта в социальных сетях. «Хочется сказать большое спасибо ФБР и лично директору Кристоферу Рэю за допрос так называемой депутатки так называемой думы Юмашевой. В России-то пока это невозможно», — написал ведущий «Дождя» на своей странице в Twitter.

Соловьев жестко отреагировал на заявление Эггерта, заявив, что «эти, „люди со светлыми лицами“, мечтают о люстрациях, санкционных списках и внесудебных расправах». Телеведущий также указал, чем отличается его позиция от мнения журналиста «Дождя». «Вот в этом вся разница между нами и ими. Мы считаем, что наших граждан, у которых возникают проблемы за границей, надо защищать не в зависимости от их взглядов, а просто потому, что они наши», — написал телеведущий в своем телеграм-канале.

Ранее посол России в США рассказал, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву допросили сотрудники ФБР. Юмашева прибыла в США для участия в саммите «Диалог Форт Росс». В Госдуме обвинили спецслужбы США в превышении полномочий, а дипломат Андрей Бакланов рассказал о возможной реакции властей РФ на скандальную ситуацию.

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