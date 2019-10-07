В челябинском элитном доме жильцы сидят без отопления и горячей воды

Жильцы клубного дома «Гагарин Резиденс» жалуются на холодные трубы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители элитном доме Gagarin Residence, расположенного в городском бору, пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды. Как сообщила «URA.RU» одна из жительниц, Екатерина Понятова, люди вынуждены пользоваться нагревателями с самого момента заселения.

«GR сдали в конце декабря, в январе мы продали нашу квартиру и приступили к ремонту новой, она сдана в черновой отделке. Заехали в середине июля 2019 года. Горячей воды не было. В управляющей компании говорили, что это из-за опрессовки. Настал октябрь, воды горячей нет, на улице стало холодать. Звонки в управляющую компанию, на горячую линию, УСТЭК, ЧКТС и дальше по списку ничего не решили. Обогреватель работает без перерыва. Накатывают истерики от беспомощности и обиды… Периодически просыпаемся от холода», — рассказала она.

В ООО «Концепт Строй», компании-застройщике, сообщили, что в течение двух дней включат отопление и дадут горячую воду. «В выходные все работы завершили. Сегодня-завтра теплоноситель будет подан. Наши сотрудники извинятся перед каждым жильцом лично», — заверил директор компании Олег Зюзенков.

Gagarin Residence представляет собой 16-этажный дом с авторским дизайном, закрытой территорией, собственным бассейном, частным детсадом. Он позиционируется, как клубный дом бизнес-класса. Однако по документам проходит, как «Дом отдыха с подземной автостоянкой». Квартиры в нем можно оформить в собственность, но из-за особого статуса здания, расположенного на территории памятника природы, в них нельзя прописаться.