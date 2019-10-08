В Барнауле неделю не закапывали могилы детей-сирот

Несколько тел не были погребены из-за поломки трактора Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Барнауле непогребенные тела нескольких человек лежали на кладбище в течение недели. Причиной этого мэрия города назвала поломку трактора, о которой руководство кладбища не сообщило заранее.

Незакопанные могилы были обнаружены на Власихинском сельском кладбище — на погосте, где хоронят детей-сирот и людей, оставшихся без родственников. Как сообщили в пресс-центре мэрии Барнаула, чиновники установили, что могилы были подготовлены для девяти умерших. Однако из-за поломки трактора закапывать их пришлось вручную, в результате чего слой земли над гробами не превышал 50 см. «Не были приняты меры по захоронению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению безродных», — цитирует сотрудника мэрии News.ru .

Сообщается, что после появления информации о произошедшем в СМИ, ситуация была исправлена. По словам представителя мэрии Барнаула, сейчас все могилы закопаны, по факту инцидента проводится служебная проверка, по результатам которой виновные в ситуации будут привлечены к ответственности.