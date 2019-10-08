В Барнауле неделю не закапывали могилы детей-сирот

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ивановское кладбище. Екатеринбург, могилы, кладбище, ивановское кладбище, некрополь
Несколько тел не были погребены из-за поломки трактораФото: Анна Майорова © URA.RU

В Барнауле непогребенные тела нескольких человек лежали на кладбище в течение недели. Причиной этого мэрия города назвала поломку трактора, о которой руководство кладбища не сообщило заранее.

Незакопанные могилы были обнаружены на Власихинском сельском кладбище — на погосте, где хоронят детей-сирот и людей, оставшихся без родственников. Как сообщили в пресс-центре мэрии Барнаула, чиновники установили, что могилы были подготовлены для девяти умерших. Однако из-за поломки трактора закапывать их пришлось вручную, в результате чего слой земли над гробами не превышал 50 см. «Не были приняты меры по захоронению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению безродных», — цитирует сотрудника мэрии News.ru.

Сообщается, что после появления информации о произошедшем в СМИ, ситуация была исправлена. По словам представителя мэрии Барнаула, сейчас все могилы закопаны, по факту инцидента проводится служебная проверка, по результатам которой виновные в ситуации будут привлечены к ответственности.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...