Пять районов Екатеринбурга выбрали место для храма Святой Екатерины

Избирательная комиссия Екатеринбурга закончила подсчет голосов по Верх-Исетскому району по опросу о месте строительства храма Святой Екатерины. Большая часть местных жителей отдала свой голос за площадку на месте бывшего приборостроительного завода. Эта же площадка лидирует по результатам обработки голосов в пяти районах города.
Видеть храм Святой Екатерины на месте бывшего завода хотят 8,5 тысячи (54,17%) проголосовавших жителей Верх-Исетского района. Чуть меньше людей отдали свой голос за площадку рядом с Макаровским мостом — это место выбрали 6,7 тысячи людей (42,98%). Недействительными признали 450 бюллетеней.
По итогам подсчета голосов в пяти районах Екатеринбурга (Верх-Исетский, Ленинский, Орджоникидзевский, Октябрьский и Чкаловский) за площадку бывшего приборостроительного завода свои голоса отдали 58,2% жителей. Построить храм рядом с Макаровским мостом хотят 38,9% опрошенных. Остальные проверенные бюллетени признаны недействительными.
Ранее «URA.RU» сообщало, как проголосовали жители Чкаловского, Октябрьского, Ленинского и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга. Всего в опросе приняли 97,5 тысячи жителей города, явка составила 8,98%. В мэрии отмечали, что не рассчитывали на такую большую явку, поэтому закончить подсчет голосов к утра 14 октября им не удалось.