Организацию экс-депутата Кургана обвинили в краже одежды

Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система города Кургана» обвинили в краже сценических костюмов, сшитых по заказу этой организации местным предприятием. Заявление уже подано в полицию, сообщила «URA.RU» руководитель компании Елена Сединкина.
«Заказали в конце прошлого года костюмы, не хотят расплачиваться, ищут предлоги, чтобы не принять их», — заявила Сединкина «URA.RU». Библиотекари внесли предоплату в 50%, но тянули приемку, а затем вообще украли готовые изделия: «Обманным путем проникают в кабинет, воруют костюмы. Видеокамеры это зафиксировали». Сединкина считает, что ей должны более 40 тысяч рублей.
Директор библиотечной системы Кургана, экс-депутат гордумы Людмила Дорофеева считает такие обвинения абсурдом: «Мы заказали костюмы на 146 тысяч [рублей]. Все оплатили до копейки, но она часть костюмов не поставила». По словам Дорофеевой, Сединкина скрывалась, чтобы ей не смогли вручить претензию: «Юрист приехал к ним, мужики говорят: вот висят два костюма, забирайте их. Они же подписали претензию. Это оказался муж Сединкиной. Два костюма забрали, но она еще должна».
По словам Дорофеевой, есть документы, доказывающие, что деньги полностью перечислены. «Мы же бюджетная организация! Вот сейчас бы поехали что-то воровать!» — возмутилась она. Компанию Сединкиной Дорофеева хочет внести в реестр недобросовестных поставщиков.
«Отделом полиции №2 УМВД России по Кургану проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД России по Курганской области.