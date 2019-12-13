13 декабря 2019

Названы опасные последствия переутомления на работе

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Половине участников исследования грозит ухудшение здоровьяФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Переутомление на работе угрожает развитием ряда опасных болезней. К таким выводам в своем исследовании пришли специалисты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.

«У людей, испытывающих переутомление на работе, увеличивается риск развития различных заболеваний», — рассказали RT исследователи. В частности, речь идет о проблемах органов зрения, эндокринной системы и сердечно-сосудистой системы.

В исследовании приняли участие 1,7 тысячи человек. Примерно половина женщин и около трети мужчин, которые ощущают усталость от работы более 24 часов в неделю, подвержены опасности ухудшения здоровья.

Основной причиной утомляемости примерно половина принявших участие в исследовании назвали эмоциональное напряжение, которое может быть связано с большой ответственностью, а также зрительным и умственным вниманием на работе.

Ранее директор Самарского научно-исследовательского института диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал причиной частых депрессий у россиян нехватку витамина D. Его количество в организме зависит не только от питания, то и числа солнечных дней в году. Поэтому жители северных регионов часто страдают от нехватки микроэлемента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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