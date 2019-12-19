Компания Олега Иванова получила ответственный контракт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Заказ на реконструкцию жилого правительственного комплекса в городском бору Челябинска достался ООО «Альфастрой», собственником и руководителем которой по данным СБИС является депутат гордумы Олег Иванов. Ее заявка оказалась единственной на аукционе, контракт будет заключен по начальной сумме в 441 млн рублей.

К летним саммитам ШОС и БРИКС здание правительственной гостиницы получит пятый этаж, где будет размещен президентский номер и помещения для охраны. На территории появится трехэтажное здание с банно-оздоровительным комплексом, включающим хаммам, сауну и джакузи. Также запланированы спортивный центр с тренажерным залом и массажем, парикмахерская, бар и медицинский кабинет.

Торги, признанные в итоге несостоявшимися, прошли 16 декабря. Их итоги подвели 17 декабря. «В связи с признанием заявки на участие в электронном аукционе соответствующей требованиям закона № 44-ФЗ и документации о закупке заключить контракт с ООО „Альфастрой“», — говорится в решении конкурсной комиссии. Та же фирма строит в Челябинске новый кафедральный собор и реконструировала здание, в котором ныне располагается Седьмой кассационный суд.

Правительственная резиденция, известная как «обкомовские дачи», была построена при Советской власти. Сейчас там расположены две гостиницы и служебные строения. Экс-губернатор Борис Дубровский, приехав из Магнитогорска, прожил там весь срок своего правления.

Реконструировать ее решили к саммитам ШОС и БРИКС, намеченным на июль 2020 года. Часть мероприятий с участием глав государств перенесли в Санкт-Петербург, но проект решили завершить.