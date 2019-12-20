Путин рассказал о привычке запугивать Запад Россией и сделке с фашистской Германией

Владимир Путин провел неформальную встречу с лидерами стран СНГ
Запад всегда пугали Россией — и в царские, и в советские времена. То же самое происходит и сейчас. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
«И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно какая она — смысл сохраняется», — приводит РИА «Новости» слова Путина, который представил лидерам стран СНГ рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны.
Также глава государства заявил, что для ослабления Советского Союза тогдашние западные деятели были готовы заключить сделку с фашистской Германией. По сути, это и произошло, чему есть документальные подтверждения, добавил президент.