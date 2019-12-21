Александр Высокинский посетил с новогодними подарками три квартиры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поздравил горожан с Новым годом, переодевшись в костюм Деда Мороза и отправившись по квартирам с подарками. Примеру мэра последовали его подчиненные, включая главу аппарата администрации Илью Захарова и глав семи районов города, которые также примерили новогодние наряды.

«В прошлом году мы в таком же формате поздравляли ветеранов. В этот раз к поздравлениям присоединилось больше коллег, это правильно. Чем больше людей участвуют в проекте, тем лучше. И спасибо горожанам, участвовавшим в приобретении новогодних подарков», — сказал Высокинский, выйдя из гримерки. «Паша, чего стоишь? Снегурочку веди!» — обратился он к помощнику, садясь в машину.

Первой поздравления от мэра получила пенсионерка Любовь Чердакова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первой поздравление от главы города получила 81-летняя пенсионерка Любовь Чердакова — участник областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Ей Высокинский подарил подушку и сладкий подарок. «Это деткам вашим», — сказал мэр. Также он пообещал пенсионерке, что в скором времени мэрия возобновит выпуск газеты «Вечерний Екатеринбург», где отдельная полоса будет посвящена работе ее организации.

«Хорошее дело придумали, это на весь год заряд до выборов», — сказала женщина, провожая Высокинского. «Да слушайте, у нас выборы только в 2023 году…» — ответил он.

После этого Высокинский отправился к мальчику, страдающему аутизмом. Для ребенка визит был неожиданным — его брат, встречая мэра, попросил дать время, чтобы Рома переоделся. Дождавшись, глава города подарил ему машину на пульте управления. «Ром, первую часть я собрал, дальше сам», — напутствовал мэр, обняв мальчика. Затем Высокинский поехал к еще одному мальчику, имеющему проблемы в развитии. Ему мэр подарил настольную игру «Дженга» и немного поиграл с ребенком. «Обязательно с тобой еще увидимся», — пообещал Высокинский на прощание.

Любовь Чердакова угостила мэра домашней выпечкой. «Вкусно тебе, дедушка?» — спросила «Снегурочка». «Вкусно», — ответил Высокинский со смущением Фото: Анна Майорова © URA.RU

12-летнему Роме глава Екатеринбурга подарил машину на пульте управления и немного помог собрать ее. «Держись, дружище», — сказал мэр, обнимая ребенка Фото: Анна Майорова © URA.RU