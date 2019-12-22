МВД по Республике Татарстан заявило, что правонарушителей изображали полицейские Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Во время отработки разгона митингов в Татарстане были привлечены девятиклассники и полицейские. Однако учащиеся не изображали нарушителей порядка, говорится на сайте МВД республики.

«В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса МБОУ „Новотроицкая СОШ“», — говорится в сообщении. Позже новость с сайта была удалена и перезалита. А приведенная фраза из нового варианта сообщения исчезла. В МВД по Республике Татарстан «URA.RU» пообещали дать комментарий позже.

Отмечается, что привлечение школьников было инициативой отдела полиции по Тукаевскому району республики. Также подчеркивается, что правонарушителей изображали полицейские этого отдела, а девятиклассники находились «на заднем плане под контролем педагогов». На момент публикации «URA.RU» получить комментарий отдела полиции Тукаевского района не удалось.

Уточняется, что никто из школьников не пострадал. По словам ведомства, перед учениями школьников проинструктировали о мерах безопасности. Согласно сообщению, план учений и участие в них гражданских лиц не было согласовано с с МВД по Республике Татарстан. В связи с этим ведомство начало проверку для «оценки управленческим решений руководителей отдела».

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлены занятия по разгону митингов. Председатель профсоюза «Альянс учителей» Республики Татарстан Раушан Валиуллин, заявил, что учения на старшеклассниках проводили сотрудники Росгвардии. По его словам, ученикам скручивали и заламывали руки. А на ролике, который сняли учащиеся школы, за кадром слышен голос девочки: «Они у нас слабые, нет, пацаны слабые».