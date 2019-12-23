Перед визитом Путина на дне Финского залива нашли минное поле

Перед приездом президента России Владимира Путина на остров Гогланд на дне Финского залива было обнаружено немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны. Военным морякам Балтийского флота удалось его обезвредить на месте. Об этом рассказал командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
Экспедиция на Гогланд под эгидой Русского географического общества с участием президента и министра обороны России состоялась минувшим летом. Одной из задач Балтфлота стала очистка территории острова от взрывоопасных предметов.
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика „Александр Обухов“ обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — цитирует адмирала газета «Красная звезда». По словам Носатова, уничтожить мины на месте удалось с помощью роботизированной подводной техники.
В ходе поездки на Гогланд Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, где находится затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка Щ-308 «Семга», напоминает RT.