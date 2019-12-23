В Югре водители готовят новые акции против «Яндекс.Такси»

Следующая акция протеста водителей состоится 27 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

Сургутские водители намерены провести санкционированный митинг против повышения стоимости комиссий в сервисе «Яндекс.Такси». Об этом «URA.RU» сообщил один из организаторов акции.

«Мы собираемся устроить санкционированный митинг 27 декабря в сквере в 31 микрорайоне. Хотим таким образом привлечь внимание к этой ситуации. Если ценовая политика агрегатора не изменится, то мы будем переходить на сотрудничество с другими сервисами и местными таксопарками», — заявил организатор митинга, представившийся Иваном. Он также добавил, что сургутские водители рассчитывают на то, что их примеру могут последовать и таксисты из других городов.

Узнать о реакции «Яндекс.Такси» корреспонденту «URA.RU» не удалось. В пресс-службу агрегатора был отправлен запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил. В пресс-службе мэрии Сургута подтвердили информацию о согласовании митинга.

Ранее «URA.RU» сообщало, что сургутские таксисты уже выражали массовое недовольство из-за повышения стоимости рабочей смены и комиссии, которые с каждой поездки забирает себе агрегатор.