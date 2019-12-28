Мать с маленькими детьми погибла на пожаре в Прикамье

На пожаре в деревне Сидорята (Верещагинский городской округ, Пермский край) погибла мать с маленькими детьми, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. На данный момент обнаружены тела трех погибших.
«По нашей информации, в доме проживала мать с тремя детьми 2015, 2017 и 2019 годов рождения. Сейчас обнаружены тела трех погибших», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС области. Сейчас на месте пожара продолжают работать пожарные.
28 декабря в 11:28 поступила на пульт МЧС поступила информация о том, что горит жилой дом в деревне Сидорята. На место выехало 14 единиц техники и 36 человек личного состава. В 12:18 была объявлена локализация пожара на площади 72 квадратных метра, а в 12:46 удалось ликвидировать открытый огонь.