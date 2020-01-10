Шоумен Сергей Минаев высказался о приостановке «Утренней почты», которую вел целый год

Телекомпания ВГТРК приостановила производство программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе телекомпании. Это решение прокомментировал один из ведущих программы, Сергей Минаев.
«Производство программ „Утренняя почта“ и „Смехопанорама“ пока приостановлено», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что речь о закрытии передач не идет. Причины такого решения не уточняются.
Музыкант и шоумен Сергей Минаев, который был ведущим «Утренней почты» с 1996 по 1997 годы, в разговоре с «URA.RU» отметил, что в последнее годы передача перестала соответствовать духу времени. «[Она] немножко уже устаревшая, надо было как-то менять формат», — пояснил он. Причину подобного решения телеканала музыкант не знает. Минаев не исключил, что в будущем может появиться обновленная версия программы.
«URA.RU» также связалось с телеведущим Юрием Николаевым, который вел передачу дольше всех: с 1974 по 1991 и с 1997 по 1998 годы. Однако он не стал комментировать приостановку программы.
Ранее стало известно, что телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», которая выходила почти 30 лет. О закрытии телепередачи сообщил бессменный ведущий Алексей Лысенков.