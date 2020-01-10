С эфира сняли передачу «Сам себе режиссер», выходившую почти 30 лет

Телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», которая выходила с января 1992 года. О закрытии телепередачи сообщил на своей странице в Facebook бессменный ведущий и руководитель программы Алексей Лысенков.
«Телеканалом „Россия“ и холдингом ВГТРК принято решение снять программу „Сам себе режиссер“ с эфира. Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение», — рассказа телеведущий. Он добавил, что ему как человеку трудно принять этот факт, но он вынужден с ним согласиться.
Лысенков поблагодарил всех, кто принимал участие в создании программы, в том числе авторов роликов. По словам телеведущего, он счастлив, что посвятил 28 лет жизни этой программе.
Телепередача «Сам себе режиссер» была удостоена премии ТЭФИ в 1998 году как лучшая развлекательная программа. Последний выпуск передачи вышел 22 декабря 2019 года.