В пригороде Екатеринбурга подросток упал с балкона восьмого этажа

В Березовском с балкона восьмого этажа выпал 16-летний подросток. Парень потерял сознание после того, как приземлился на козырек подъезда. Прибывшие на место врачи скорой помощи доставили пострадавшего в реанимацию, где он находится в тяжелом состоянии.
«На улице Новой в Березовском из окна выпал 16-летний подросток. Сейчас он находится в реанимации», — сообщил «URA.RU» замначальника ОМВД по городу Александр Темников. В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как сообщили корреспонденту агентства в Следственном комитете по Свердловской области, следственный отдел по Березовскому организовал доследственную проверку и провел осмотр места происшествия. Сейчас сотрудники отдела ищут возможных очевидцев инцидента и выясняют степень тяжести вреда, который подросток нанес своему здоровью. «Также истребуются характеристики в отношении семьи, где воспитывается подросток», — отметил представитель ведомства Александр Шульга.