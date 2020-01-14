13 января 2020
12 января 2020
11 января 2020
10 января 2020

В Перми подростки избили школьника: прыгали на голове, ломали руку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, подростки, школьники
Три подростка напали на четырнадцатилетнего школьника в ПермиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми четырнадцатилетнему школьнику пытались сломать руку и прыгали у него на голове. 11 января рядом с общежитием на бульваре Гагарина, 38, к пострадавшему подошли три подростка и вступили с ним в словесную перепалку, а после — избили.

«После словесной ругани один из пьяных парней полез на моего сына с кулаками. Он нанес ему не меньше 10 ударов по голове. И прыгнул ногами ему на голову», — приводит слова матери пострадавшего портал «PROгород». Избиение прекратилось только после того, как нападавший попытался сломать руку школьника.

Подросток обратился в травмпункт, где у него диагностировали сотрясение головного мозга и гематомы на голове. При этом писать заявление в полицию он не хочет, но его мать собирается найти свидетелей происшествия и привлечь виновных к ответственности.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили «URA.RU», что сейчас проверяют опубликованную информацию.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...