Пермский завод лишил рабочих премий из-за больничных

Более половины рабочих пермского завода осталась без премий из-за больничных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рабочие Чусовского металлургического завода (ЧМЗ, входит в структуры Объединенной металлургической компании) остались без премий из-за больничных. Обращение руководства завода опубликовано в соцсетях. В нем говорится, что завод не выполнял план производства и терял прибыль, поскольку часть сотрудников предприятия отсутствовала на рабочем месте.

«Оставшемуся персоналу достаточно долго пришлось выполнять трудовые обязанности не только за себя, но и за тех, кто отсутствовал», — указано в обращении. При этом уточняется, что премии были выплачены только тем, кто «вносил непрерывный вклад в трудовую деятельность предприятия».

Решение руководства вызвало непонимание среди сотрудников предприятия. В соцсетях они заявили, что из более, чем 2 тысяч рабочих, премии получили лишь единицы. По мнению заводчан, отсутствие по уважительной причине не является поводом лишать их премий, поскольку вклад в развитие завода в течение года внес каждый из них. Работники предприятия предложили также тем, кто остался без финансового поощрения, массово выйти на больничный, начиная с 14 января.

В пресс-службе ЧМЗ корреспонденту «URA.RU» пояснили, что завод работает в штатном режиме, проблем с массовым невыходом сотрудников на работу нет. Там уточнили также, что премии разовую выплату в конце года получило более 1,1 тыс сотрудников, «не имеющих дисциплинарных взысканий и отработавших не менее 75% от положенного рабочего времени».

Профсоюз завода был проинформирован об этом, но в связи с возникшим непониманием со стороны части рабочих ЧМЗ, было принято решение воздержаться в дальнейшем от разовых выплат.