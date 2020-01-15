В Прикамье еще до объявления выборов 2020 года предсказали их итог

Праймериз «Единой России» по округу № 2 состоится 26 января в Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Довыборы депутата законодательного собрания Пермского края могут оказаться безальтернативными, рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Единственным сильным кандидатом по округу №2 может стать глава пермских единороссов Вячеслав Григорьев.

«Заявление Григорьева об участии в выборах сняло все вопросы. Кандидат №1 по округу № 2 определен. После этого у других шансы избраться стремятся к нулю. Теперь даже заявляться стало бесполезно», — пояснил «URA.RU» инсайдер. Он убежден, что Григорьев победит на предстоящем 26 января праймериз и продолжит участие в выборах уже в статусе кандидата от «Единой России».

Другой собеседник «URA.RU» говорит, что при таком раскладе иным партиям невыгодно ставить сильных кандидатов, поскольку низкий результат в перспективе может негативно отразиться на их последующих кампаниях. «Особенно если кандидатами станут руководители местных отделений партий», — добавляет источник «URA.RU».

Довыборы депутата краевого парламента по округу №2 ожидаются в конце апреля или начале мая. Мандат стал свободен после того, как осенью 2019 года депутатского статуса лишился Егор Заворохин. Суд признал его виновным в хищении 143 миллионов рублей у «Машиностроительного завода имени Дзержинского» и приговорил к семи годам лишения свободы. Также сообщалось, что сильные кандидаты не хотят участвовать в этих довыборах, поскольку они требуют больших финансовых вложений, а новый состав краевого парламента сформируют уже в 2021 году.