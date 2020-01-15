Губернатор Максим Решетников выступит с посланием к пермским мэрам 20 января Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников 20 января выступит с ежегодным обращением к руководителям муниципалитетов, сообщил «URA.RU» источник в правительстве региона. В пресс-службе губернатора, пояснили, что после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию речь Решетникова будет скорректирована.

«В понедельник Решетников будет выступать с посланием к главам в Органном зале Перми», — рассказал «URA.RU» инсайдер. Пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко информацию подтвердила, пояснив, что это будет ежегодное обращение губернатора к руководителям представительных органов и главам муниципалитетов Прикамья.

Левченко не стала называть темы, которые собирается затронуть губернатор, но пояснила, что его речь сейчас будет корректироваться с учетом тех тезисов, которые озвучил глава государства. «Безусловно он [Решетников] затронет вопросы, которые сегодня озвучил президент», — рассказала Левченко.

В пресс-службе краевого парламента пояснили «URA.RU», что расширенный совет представительных органов и глав муниципалитетов Прикамья подразумевает также формат вопросов и ответов. Пермские депутаты и мэры смогут задать вопросы главе региона после его выступления.