Дума Екатеринбурга меняет адрес, игнорируя реакцию Москвы

Ожидается, что дума Екатеринбурга переедет в новые помещения к осени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство гордумы Екатеринбурга не намерено отказываться от планов по переезду в отремонтированные помещения в Центральном универмаге (ЦУМ), заявил «URA.RU» спикер думы Игорь Володин. Ранее стало известно, что федеральное руководство «Единой России» в лице секретаря генсовета партии изучит вопрос о переезде после письма депутата гордумы Алексея Вихарева.

«Начать ремонт — не мое решение, работы велись на протяжении десятилетия. И только когда ремонт идет к завершению, осталось купить оборудование, несколько депутатов говорят: „Мы отказываемся переезжать“. Так заявляли бы об этом раньше», — сказал Володин в разговоре с «URA.RU». Также он отметил, что новые помещения для думы в ЦУМе «готовы на 99%», поэтому «никакого смысла отказываться от переезда нет».

Кроме того, Володин заявил, что из Москвы ему «пока никто не звонил». «У нас документально все подготовлено, никакие деньги я себе не присваивал, претензий ко мне в этом плане быть не может», — заключил спикер думы.

«Дума точно переедет [несмотря на недовольство депутатов]. Единственный вопрос — в сроках», — сообщил источник агентства в мэрии.

Как писало «URA.RU», в январе депутаты намерены обсудить перераспределение бюджетных средств, заложенных в смету представительного органа на 2020 год на переезд думы в ЦУМ (около 15 миллионов рублей) и пиар. Ранее группа избранников отказалась работать в новых помещениях, предложив направить деньги на ремонт школ и детских садов.