В духовной столице Урала Верхотурье, где на Крещение любят купаться свердловские VIP, в этом году не будет иорданей. Причина — в критически низком уровне воды в реках Актай и Тура. «Организация крещенских купаний на открытых водоемах запрещена», — говорится в официальном сообщении администрации Верхотурья.
«Наверное, это проклятье за грехи политиков, которые к нам все время приезжают!» — шутят местные жители. Как пояснили «URA.RU» в мэрии, истинные причины в другом: из-за технических работ на плотине Верхотурской ГЭС, где сейчас работают водолазы, было спущено много воды — в результате реки резко обмелели.
«В 50-60 метрах от берега глубина — метр, — рассказал агентству мэр Верхотурья Алексей Лиханов. — Но особую тревогу вызывает состояние льда. Он двухслойный: верхний — сантиметров десять, затем прослойка воды, потом снова слой льда. При нахождении большего числа людей на льду возможны неприятные последствия, поэтому мы решили в этом году купели на реке не делать».
Вместо иорданей чиновники и священники решили оборудовать несколько искусственных купелей. Так, в поселке Актай, где расположен скит Свято-Николаевского мужского монастыря (именно там на реке Актай было самое популярное место купания) люди смогут окунуться в искусственную купель возле храма. Наполнять ее будут из текущего рядом святого источника. А вместо Меркушино гостей зовут в село Усть-Салда, где также сделан искусственный водоем. В обоих местах будут работать пункты питания и первой помощи.