В Кремле заявили, что премьер Мишустин пока не представил президенту новый состав правительства

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
У Михаила Мишустина еще есть время представить новый состав правительстваФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин еще не представил новый состав правительства президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Срок, в который это надо сделать, еще не истек», — объяснил Дмитрий Песков.

Бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин 16 января был официально назначен председателем правительства России. Это произошло после того, как правительство России во главе с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку на фоне выступления Путина об изменениях в Конституции.

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