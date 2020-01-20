В Кремле заявили, что премьер Мишустин пока не представил президенту новый состав правительства

У Михаила Мишустина еще есть время представить новый состав правительства
новость из сюжетаОтставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин еще не представил новый состав правительства президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Срок, в который это надо сделать, еще не истек», — объяснил Дмитрий Песков.
Бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин 16 января был официально назначен председателем правительства России. Это произошло после того, как правительство России во главе с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку на фоне выступления Путина об изменениях в Конституции.