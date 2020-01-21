На Урале женщину-депутата, пойманную пьяной за рулем год назад, снова лишили прав

Волкова почти год пыталась сохранить права Фото: hduma-tavda.ru

В Тавдинском районном суде (Свердловская область) поставлена точка в деле депутата местной гордумы, председателя постоянной депутатской комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Светланы Волковой. С весны 2019 года Волкова пыталась доказать, что ее незаконно лишили водительских прав.

«Заявление Волковой рассмотрено, решение мирового судьи оставлено без изменений, приговор вступил в законную силу», — сообщили «URA.RU» в Тавдинском районном суде.

Ранее «URA.RU» писало, что полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находилась депутат Волкова, после звонка ревнивой женщины. В полицию позвонила жена того мужчины, который находился в машине вместе с депутатом. Заявительница сообщила, что женщина-водитель пьяная едет из кафе «Визави». Остановившие автомобиль инспекторы ГИБДД действительно заметили признаки опьянения, но Волкова отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

В представлении тавдинского прокурора в суд уточняется, что депутат вела себя нагло и вызывающе: «Волкова С. В. в состоянии опьянения, посадив пассажиров, пыталась уехать от кафе „Визави“, но была остановлена нарядом ДПС. В связи с тем, что пассажиры и Волкова С. В. вели себя агрессивно, была вызвана группа немедленного реагирования. Из указанного представления также следует, что Волкова С. В. вела себя нагло, вызывающе».

24 апреля 2019 года мировой судья лишил Волкову прав на полтора года со штрафом 30 тысяч рублей. На заседание Волкова не явилась, и решение было принято без нее. Позже она подала заявление, что решение принято незаконно, так как повестку в суд она не получала. На протяжении почти года дело прошло несколько судебных инстанций. В итоге было принято повторное решение не в пользу Волковой, которое подтверждено 20 января. Со Светланой Волковой редакции «URA.RU» связаться не удалось.