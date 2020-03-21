20 марта 2020
19 марта 2020
18 марта 2020

Пермская опера собирает со зрителей по рублю из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Дягилевский фестиваль. Пермь, театр, партер, занавес, театральный концертный зал, пермский театр оперы и балета
Оперный театр в Перми собирает деньги на интернет-трансляцииФото: Максим Денисов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермский театр оперы и балета, который из-за коронавируса закрылся для посетителей и организовал трансляции спектаклей в интернете, просит зрителей помочь деньгами. Соответствующее обращение пресс-служба учреждения опубликовала на официальной странице в Instagram.

«В эти дни всем культурным институциям необходима ваша поддержка. Мы не стали исключением», — говорится в сообщении. Поддержка зрителей поможет обеспечить техническую работу театральной видеостудии, которая занимается трансляцией спектаклей.

Последние две трансляции в Сети посмотрели более 160 тысяч человек. «В масштабах таких охватов уже 1 рубль <…> поможет нам не останавливаться на достигнутом», — говорится в сообщении.

Особый режим действует в Перми из-за ситуации с коронавирусом. Отменены массовые мероприятия, закрыты учреждения культуры. Из-за этого театр отменил все планируемые спектакли и организовал онлайн-трансляции представлений. Ранее после возвращения из рабочей поездки во Францию оказался на карантине директор театра Андрей Борисов.

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Мы искренне благодарим вас за то, что в этот непростой для всех период жизни вы остаетесь с нами! Когда вы подключаетесь к нашим трансляциям, это поддерживает моральный дух всей команды театра и помогает нам созидать новое. ? Однако сегодня мы вынуждены затронуть деликатную тему. В эти дни всем культурным институциям необходима ваша поддержка. Мы не стали исключением. ? Последние две трансляции набрали 160 000 просмотров — отличные цифры! — и значит, что если каждый интернет-зритель поделится посильной для него суммой, это позволит обеспечить техническую работу театральной видеостудии, которая сейчас работает в режиме повышенной активности. ? В масштабах таких охватов уже 1 рубль, переведенный на благотворительный счет театра, поможет нам не останавливаться на достигнутом и продолжать выпускать интересный контент в онлайн. ? Мы от всей души благодарим тех зрителей, кто принял решение не сдавать билеты сейчас! Потому что впереди у вас еще будет возможность воспользоваться ими в новые сроки показов. Всё будет хорошо, мы узнавали. ? Поддержать театр ? по ссылке в профиле @permopera

Публикация от Perm Opera and Ballet Theatre (@permopera)

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© Служба новостей «URA.RU»
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