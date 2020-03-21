Пермская опера собирает со зрителей по рублю из-за коронавируса

Пермский театр оперы и балета, который из-за коронавируса закрылся для посетителей и организовал трансляции спектаклей в интернете, просит зрителей помочь деньгами. Соответствующее обращение пресс-служба учреждения опубликовала на официальной странице в Instagram.
«В эти дни всем культурным институциям необходима ваша поддержка. Мы не стали исключением», — говорится в сообщении. Поддержка зрителей поможет обеспечить техническую работу театральной видеостудии, которая занимается трансляцией спектаклей.
Последние две трансляции в Сети посмотрели более 160 тысяч человек. «В масштабах таких охватов уже 1 рубль <…> поможет нам не останавливаться на достигнутом», — говорится в сообщении.