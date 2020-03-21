Пермская опера собирает со зрителей по рублю из-за коронавируса

Оперный театр в Перми собирает деньги на интернет-трансляции Фото: Максим Денисов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский театр оперы и балета, который из-за коронавируса закрылся для посетителей и организовал трансляции спектаклей в интернете, просит зрителей помочь деньгами. Соответствующее обращение пресс-служба учреждения опубликовала на официальной странице в Instagram.

«В эти дни всем культурным институциям необходима ваша поддержка. Мы не стали исключением», — говорится в сообщении. Поддержка зрителей поможет обеспечить техническую работу театральной видеостудии, которая занимается трансляцией спектаклей.

Последние две трансляции в Сети посмотрели более 160 тысяч человек. «В масштабах таких охватов уже 1 рубль <…> поможет нам не останавливаться на достигнутом», — говорится в сообщении.

Особый режим действует в Перми из-за ситуации с коронавирусом. Отменены массовые мероприятия, закрыты учреждения культуры. Из-за этого театр отменил все планируемые спектакли и организовал онлайн-трансляции представлений. Ранее после возвращения из рабочей поездки во Францию оказался на карантине директор театра Андрей Борисов.