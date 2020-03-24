В правительстве ХМАО объяснили, что будет с бюджетом при низких ценах на нефть

В правительстве ХМАО при неблагоприятном сценарии будут тратить деньги резервного фонда Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство ХМАО при сохранении низких цен на нефть на мировых рынках будет использовать средства резервного фонда для выполнения всех социальных обязательств перед жителями. Об этом URA.RU сообщили в департаменте экономического развития Югры.

«В бюджете Югры на 2020—2022 годы предусмотрен Резервный фонд, гарантирующий исполнение всех социальных обязательств перед населением. В случае сохранения устойчиво низких цен на нефть прогноз социально-экономического развития и, соответственно, бюджет Югры может быть пересмотрен только после изменения прогноза социально-экономического развития РФ», — прокомментировали в депэкономразвития. Там также добавили, что бюджет Югры на 2020 год сформирован из цены на нефть марки Urals в 57 долларов за баррель. По итогам января и февраля средняя цена составила 58,1 долларов за баррель.

В департаменте недропользования и промышленности ХМАО URA.RU сообщили, что в феврале в регионе произошло сокращение добычи нефти на 0,3 процента и оно составило 641 тысячу тонн. «Данное снижение добычи прогнозируемое и связано с изменением ресурсной базы региона», — прокомментировали в департаменте недропользования ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что бюджет Югры на 2020 год был принят в размере 213 миллиардов рублей с рекордным дефицитом в 36 миллиардов рублей. Ликвидировать его планировалось за счет поступлений от налогов, однако в начале марта на мировых рынках произошло обрушение цен на нефть.