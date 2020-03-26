Депутаты думы ХМАО увеличили дефицит бюджета на рекордную сумму

Депутаты думы ХМАО увеличили расходы бюджета на 24 млрд рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Депутаты думы ХМАО увеличили расходы окружного бюджета и довели его дефицит до 50 миллиардов рублей. Такое решение они приняли на заседании окружного парламента, передает корреспондент URA.RU.

Доходы бюджета ХМАО на 2020 год с учетом корректировок составили 223 млрд рублей, расходы — 272,8 млрд рублей. Дефицит в итоге увеличился и составил почти 50 млрд рублей. Впрочем, несмотря на беспрецедентную сумму, опасений у депутатов эта ситуация пока не вызывает, поскольку есть источники его покрытия. «Большая часть, которая поступила в бюджет, пойдёт на решение жилищным вопросов: на снос аварийного жилья, уменьшение количества ветхого жилья, увеличение количества доходных домов, которые очень востребованы среди молодёжи», — заявил спикер думы ХМАО Борис Хохряков.

Еще порядка 4,5 млрд рублей заложили в бюджет Югры на реализацию задач, прозвучавших в послании президента РФ Владимира Путина. Речь идет об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием, мерах социальной поддержки для семей. Также депутаты заложили деньги на субсидирование авиаперевозок внутри региона. «Это решение говорит о том, что цены на перелёты внутри округа расти не будут. А где-то, может, будут снижаться», — добавил Хохряков.

Ранее URA.RU уже сообщало о том, что власти ХМАО собираются прибегнуть к помощи резервного фонда регионального бюджета, чтобы выполнить все обязательства, в случае если цены на нефть останутся на прежнем уровне.