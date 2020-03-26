На Урале воспитатель детдома обвинил коллегу в избиении подопечных

Воспитатель детдома обвинил коллегу в издевательствах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воспитатель детского дома в Нижнем Тагиле «Дом-школа № 1» Александр Коньшин обвинил своего коллегу Б. в избиении детей. Воспитатель обратился с заявлением в полицию.

«Со слов детей, последний эпизод произошел недавно — 5 марта, после чего было подано заявление в полицию. Дети мне рассказали с подробностями, именами и фамилиями, кого он бил. Все эти рассказы я записал на диктофон (аудиозаписи имеются в распоряжении редакции). Рассказали, что воспитатель провинившимся придумал наказания со стульями — надо приседать с несколькими стульями на голове или просто удерживать их. Кто ронял, того он бил, заставлял, чтобы и другие дети ударяли его по два раза», — рассказал URA.RU Александр Коньшин.

По словам Коньшина, инспектор ПДН, приходившая с проверкой, заявила ему, что ей все равно, кто кого бьет, главное, чтобы дети не сбегали. Обращения к директору детдома не помогли. Коньшин считает, что директор по каким-то своим соображениям покрывает преподавателя.

Редакция URA.RU обратились к директору детдома Нине Макаренко, однако она от разговора отказалась и предложила направить письменный запрос.

«Сотрудники полиции опросили всех, кого перечисляет на аудиозаписи молодой человек. Никто из воспитанников эти сведения не подтвердил. Если у кого-либо есть другие доказательства нарушений в детском учреждении, их надо предоставить в полицию Нижнего Тагила. Они в обязательном порядке будут приобщены к имеющимся материалам и проверены. С принятием при необходимости адекватных мер реагирования», — заявил URA.RU Валерий Горелых, начаьлник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.