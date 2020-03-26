Новости URA.RU работают: уральские меценаты спасли многодетную семью, которая замерзала из-за долгов

На Урале менее чем за сутки вернули электричество в дом многодетной матери из поселка Синегорского в Нижнем Тагиле Варвары Хорошавиной. Семье отключили электричество из-за долгов, но меценаты оплатили счета.
«С утра я переговорил с главой [Верхнего Тагила Василием Кириченко], он направил специалистов подключать семье электричество. Долг — порядка 33 тысяч рублей — погасили неравнодушные люди, которых мы попросили о помощи», — рассказал URA.RU вице-губернатор Сергей Бидонько.
Варвара Хорошавина подтвердила, что дом снова подключен к электроэнергии. Она рассчитывает, что проблем с долгами больше не будет. «Платить будем каждый месяц», — рассказала URA.RU Варвара Хорошавина.
Ранее URA.RU рассказывало, что семью отключили из-за задолженности, при этом Хорошавина сообщила, что поставщик общался с ней некультурно и не смог объяснить, откуда у нее образовался долг.