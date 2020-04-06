В Китае диагностировали коронавирус у 20 человек, приехавших из Москвы

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Все заболевшие приехали в Китай из Москвы через ВладивостокФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, которая граничит с Россией, выявили за минувшие сутки 20 новых случаев коронавируса. Все заболевшие приехали из Москвы через Владивосток. Об этом сообщили в региональном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения.

«Заболевшие — граждане КНР в возрасте от 23 лет до 61 года, все они направлены в специализированные больницы», — цитирует ТАСС представителей комитета.

Все заразившиеся прилетели во Владивосток из Москвы рейсами «Аэрофлота» SU1700, SU1700B, SU1702 и SU6281 27, 29 и 31 марта и 2 апреля. После этого они пересекли российско-китайскую границу на автомобилях. По информации Агентства международного сотрудничества Приморского края, прилетавшие во Владивосток граждане КНР сразу отправлялись к автомобильному пункту пропуска «Пограничный».

С начала распространения COVID-2019 в материковой части Китая было зафиксировано 81,7 тысячи случаев заболевания. 94,3% инфицированных выздоровели. Сейчас болеют 1299 человек. В России темп заболеваемости коронавирусом увеличивается. В настоящий момент заражены 5 389 человек, 45 пациентов скончались.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора в ближайшее время начнет массовый скрининг граждан на наличие COVID-19, сообщает «Национальное агентство новостей». Специалисты ведомства будут выезжать на дом и проводить тестирование у всех желающих. Услуга будет платной.

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