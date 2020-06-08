Екатеринбурженка подарила мошенникам три миллиона рублей

Со счета женщины целую неделю крали деньги, а она этого не понимала Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жительница Екатеринбурга поверила телефонным звонкам аферистов и лишилась почти трех млн рублей. Об этом сообщает пресс-группа УМД по Екатеринбургу.

«Женщина 1977 г. р. поверила звонку человека с московского номера, начинающегося с кода 495, что он представитель банка. Чтобы спасти деньги от «мошенников», претендующих на ее счет, женщина сообщила аферисту все свои данные, — рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Женщине потребовалось много времени, чтобы понять, что ее грабят. Сначала с ее счета пропало 100 тысяч рублей. Через несколько дней мошенники позвонили снова и сказали, что для спасения денег надо снова сообщить свои данные, после чего со счета пропал один миллион рублей. Через неделю мошенники вновь связались с доверчивой женщиной. В итоге в общей сложности с ее счета украли 2.8 млн рублей.

«В настоящее время по данному факту следственным подразделением ОП №14 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере».

Полиция в очередной раз напоминает гражданам что, если им звонят из «банка» и предлагают по телефону совершить финансовую операцию, то это мошенники.