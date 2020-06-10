09 июня 2020
08 июня 2020

Тысячи жителей ХМАО из-за коронавируса лишились больницы. До ближайшей добираться около часа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, приемное отделение, регистратура, поликлиника, медицина, клиника, больница, запись к врачам, городская больница
Коронавирус нашли у одного из врачей. Большинство ее коллег отправлены на карантин Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пионерская районная больница в Советском районе по решению Роспотребнадзора закрыта на карантин до 14 июня из-за заражения одного из врачей коронавирусом. Больше 14 тыс. человек (жители так называемого «пионерского куста») лишились возможности получать полноценную медицинскую помощь в стационаре. По словам главы городского поселения Пионерский Венеры Зубчик, работает только поликлиника и та в ограниченном режиме.

«Ситуация коснулась жителей поселений Пионерский, Малиновский, Таежный и Алябьевский, так как наша больница обслуживает пациентов не только из Пионерского, речь идет о более чем 14 тысячах человек. Стационар закрыт, 40 врачей отправлены на самоизоляцию», — объяснила Зубчик.

Глава Советского района Игорь Набатов добавил, что официально контактными лицами считаются 64 человека, у всех из них взяты анализы на коронавирус. В Роспотребнадзоре уточнили и источник заражения. «Это доктор, переносящая заболевание в легкой степени с симптомами ОРВИ. Она изолирована дома», — добавили в ведомстве.

Главный врач больницы Майя Берднидцкая подтвердила, что работает только инфекционное отделение больницы, так как это отдельно стоящее здание. Все остальные экстренные пациенты будут направляться в больницы Советского и Югорска (около 55 и 40 км от городского поселения Пионерский, соответственно). Также, из-за того, что некоторые врачи отправлены на самоизоляцию, амбулаторное лечение будут вести и фельдшеры.

Ранее URA.RU писало, что в отделение в крупнейшей детской больнице ХМАО закрыли на карантин из-за того, что у троих пациентов на 14-й день госпитализации был диагностирован коронавирус.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...