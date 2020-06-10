Пионерская районная больница в Советском районе по решению Роспотребнадзора закрыта на карантин до 14 июня из-за заражения одного из врачей коронавирусом. Больше 14 тыс. человек (жители так называемого «пионерского куста») лишились возможности получать полноценную медицинскую помощь в стационаре. По словам главы городского поселения Пионерский Венеры Зубчик, работает только поликлиника и та в ограниченном режиме.
«Ситуация коснулась жителей поселений Пионерский, Малиновский, Таежный и Алябьевский, так как наша больница обслуживает пациентов не только из Пионерского, речь идет о более чем 14 тысячах человек. Стационар закрыт, 40 врачей отправлены на самоизоляцию», — объяснила Зубчик.
Глава Советского района Игорь Набатов добавил, что официально контактными лицами считаются 64 человека, у всех из них взяты анализы на коронавирус. В Роспотребнадзоре уточнили и источник заражения. «Это доктор, переносящая заболевание в легкой степени с симптомами ОРВИ. Она изолирована дома», — добавили в ведомстве.
Главный врач больницы Майя Берднидцкая подтвердила, что работает только инфекционное отделение больницы, так как это отдельно стоящее здание. Все остальные экстренные пациенты будут направляться в больницы Советского и Югорска (около 55 и 40 км от городского поселения Пионерский, соответственно). Также, из-за того, что некоторые врачи отправлены на самоизоляцию, амбулаторное лечение будут вести и фельдшеры.
Ранее URA.RU писало, что в отделение в крупнейшей детской больнице ХМАО закрыли на карантин из-за того, что у троих пациентов на 14-й день госпитализации был диагностирован коронавирус.
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