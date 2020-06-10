Россияне массово выезжали за рубеж во время карантина

Закрытые границы не помешали россиянам летать за рубеж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на закрытые на фоне коронавируса границы, россияне в апреле массово выезжали за рубеж.

«В Турции побывали более 900 граждан России, в Индонезии — 128, на Тайване — один», — сообщает РБК со ссылкой на зарубежные статистические данные. Цели поездок не уточняются.

Наибольшее число приездов, согласно предоставленным данным, было зафиксировано в Южной Корее, где в разгар режима самоизоляции побывали 1 223 россиянина, более тысячи из них были членами морских экипажей. Кроме того, 635 россиян в апреле въехали в Болгарию, 136 — в США, 122 — в Финляндию, 108 — в Швейцарию. Восемь россиян пересекли границу Гонконга, семь — Сингапура.

О полном закрытии границ России с зарубежными государствами было объявлено 30 марта. Эксперты «Национальной службой новостей» отмечают, что выехать за рубеж могли люди с двойным гражданством, которые имели возможность воспользоваться эвакуационными рейсами. Выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников россиянам разрешили 8 июня.

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