Россияне массово выезжали за рубеж во время карантина

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, полет, земля, иллюминатор, крыло самолета, вид
Закрытые границы не помешали россиянам летать за рубеж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Несмотря на закрытые на фоне коронавируса границы, россияне в апреле массово выезжали за рубеж.

«В Турции побывали более 900 граждан России, в Индонезии — 128, на Тайване — один», — сообщает РБК со ссылкой на зарубежные статистические данные. Цели поездок не уточняются.

Наибольшее число приездов, согласно предоставленным данным, было зафиксировано в Южной Корее, где в разгар режима самоизоляции побывали 1 223 россиянина, более тысячи из них были членами морских экипажей. Кроме того, 635 россиян в апреле въехали в Болгарию, 136 — в США, 122 — в Финляндию, 108 — в Швейцарию. Восемь россиян пересекли границу Гонконга, семь — Сингапура.

О полном закрытии границ России с зарубежными государствами было объявлено 30 марта. Эксперты «Национальной службой новостей» отмечают, что выехать за рубеж могли люди с двойным гражданством, которые имели возможность воспользоваться эвакуационными рейсами. Выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников россиянам разрешили 8 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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