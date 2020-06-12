В Минздраве РФ оценили влияние солнца на коронавирус

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На сегодняшний день в России выявлено более 502 тысяч заболевших коронавирусом, напоминает « Дни.ру ». Как заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, благоприятная обстановка с коронавирусом наблюдается в 21 регионе РФ, передает « Национальная служба новостей ». Однако если в России ситуация с COVID ухудшится, то в стране могут перейти к чередованию карантина и его отмены, уточняет « Утро.ру ».

Вместе с тем Брико напомнил, что Россия уже прошла максимальный уровень заболеваемости, сейчас наблюдается снижение заражений. По мнению эксперта, ситуация с коронавирусом может значительно улучшиться уже к концу июня.

В доказательство своего мнения Брико напомнил, что в странах Южной Америки, несмотря на жаркие температуры, идет распространение вируса и зафиксировано много случаев заражения. «Но активность коронавируса уменьшается, ультрафиолет действует на него губительно», — рассказал «Парламентской газете» эксперт. Однако изоляционно-ограничительные мероприятия необходимо соблюдать и в жаркую погоду.

Ультрафиолет и солнечный свет негативно влияют на вирусы, однако распространение коронавируса это не остановит. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, отметив, что передача возбудителя летом может не замедлиться.

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