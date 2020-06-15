Первый участник банды приговорен к 19 годам заключения в прошлом году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший следователь отдела полиции Павел Черепанов приговорен к 20 годам колонии строгого режима за пособничество в убийстве, разбое, кражах и мошенничестве. Такое решение принял 15 июня Челябинский областной суд, сообщил URA.RU прокурор отдела гособвинителей региональной прокуратуры Руслан Тимшин. Также суд лишил Черепанова звания лейтенанта юстиции. Подельник «оборотня в погонах» Артур Шель отправится в колонию на 15 лет.

В 2017 году Черепанов расследовал хищение у 65-летней пенсионерки. Рецидивист Николай Гастев, вручив полицейскому монитор и компьютер в качестве взятки, предложил тому обокрасть все ту же женщину. Черепанов вызвал ее в отдел для дачи показаний, а его сообщник проник в квартиру и вынес деньги украшения на 338 тыс. рублей. Добычу полицейский и вор поделили между собой.

Затем новые друзья подрядились от имени вымышленного лицы отремонтировать квартиру 70-летней жительницы Миасса, выманив у нее 56 тыс. рублей. Следующей жертвой преступников стал бизнесмен из Копейска, которого они рассчитывали ограбить на 16 млн рублей. Предпринимателя вывезли из города на джипе Черепанова, приехавшего к нему домой в полицейской форме. Преступники, к которым присоединился Шель, вывезли его из города, били и, не добившись желаемого, задушили буксирным тросом. Добычей разбойников стали старый мобильный телефон, банковский карточки и ключ от Merсedes его жены, который они угнали.

В нем преступники обнаружили автомобильный компрессор, мясорубку и перфоратор — всего на сумму 2,6 млн рублей. Когда бандиты меняли на машине номера, их увидела из окна местная жительница. Когда через несколько дней Черепанов вернулся к Merсedes, его застал оперативник уголовного розыска. «Он пригласил его в отдел полиции для выяснения обстоятельств, но Черепанов скрылся оттуда и сбежал с соучастником в другой регион», — пояснили URA.RU в пресс-службе облсуда. — Два дня спустя обоих задержали в Тюмени».