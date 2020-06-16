Более 8 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки

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Россияне продолжают болеть коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России коронавирусом заболели свыше восьми тысяч человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID.

«За последние сутки выявлено 8 248 заболевших коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. Кроме того, в стране зафиксировано 193 летальных случая.

В Москве за прошедший день стало на 1 416 коронавирусных пациентов больше. В Московской области зарегистрировали 694 новых случая заболевания, в Иркутской области — 319, а в Санкт-Петербурге — 234. В Свердловской области за минувшие сутки COVID-19 нашли у 231 человека, в ХМАО — у 220, в Челябинской области — у 174, в ЯНАО — у 93, в Тюменской области — у 61, в Пермском крае — у 50, а в Курганской области — у 9.

За 14 июня в России было выявлено 8 246 заболевших коронавирусом. При этом за день скончались 143 пациента, а 4 489 людям удалось выздороветь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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